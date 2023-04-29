Тихонов назвал фаворита в борьбе за серебряные медали РПЛ

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, кто может занять второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Тихонов назвал фаворита в борьбе за серебряные медали РПЛ
  • РИА Новости

«Если сегодня обыграем «Ростов» — то «Спартак». Если команда будет с хорошим составом, то она может занять второе место. Если выиграет «Ростов», то красно-белым будет непросто. Если будет ничья, то она пойдёт на пользу ЦСКА», — цитирует Тихонова Sport24.

Красно-белые примут ростовскую команду на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).

Ранее вратарь «Факела» Свинов сообщил о возвращении в «Спартак» из аренды.

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