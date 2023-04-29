Селихов: остались только положительные впечатления от работы с Тедеско

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Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос о том, поддерживает ли он общение с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Если честно, не особо. Последний раз был, когда Тедеско приезжал в Москву на матч с «Наполи». Но у меня остались только положительные впечатления от нашей работы», — приводит слова Селихова пресс-служба «Спартака».

Тедеско возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг».

Ранее журналист из Бельгии оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии по футболу.

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