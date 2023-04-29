Селихов: остались только положительные впечатления от работы с Тедеско
«Если честно, не особо. Последний раз был, когда Тедеско приезжал в Москву на матч с «Наполи». Но у меня остались только положительные впечатления от нашей работы», — приводит слова Селихова пресс-служба «Спартака».
Тедеско возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг».
Ранее журналист из Бельгии оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии по футболу.