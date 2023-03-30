Журналист из Бельгии: Тедеско полностью поменял сборную по сравнению с чемпионатом мира

Журналист ежедневного издания Sudinfo Филипп Гердай оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии по футболу.

«Тедеско полностью поменял команду по сравнению с чемпионатом мира. Доменико привнёс новизну. Уж не знаю, что он сказал игрокам. Ему не нужно много времени, чтобы добиться результата. Он приходит и делает! Он даже никогда не работал с бельгийцами из этой сборной!» — цитирует Гердая «Спорт-Экспресс».

Контракт тренера со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг». С 2019 по 2021 год тренер возглавлял «Спартак».

25 марта стало известно, что Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, предлагала президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову назначить Тедеско наставником сборной России по футболу.

Ранее Тедеско прокомментировал победу над командой Германии в товарищеском матче (3:2).