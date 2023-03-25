Салихова предлагала Дюкову назначить Тедеско главным тренером сборной России по футболу

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об общении с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым насчёт возможного назначения бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на аналогичный пост в сборной России.

«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие -станы, а у Доменико первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг». С 2019 по 2021 год тренер возглавлял «Спартак».

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. После отстранения от международных соревнований национальная команда провела товарищеский матч с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что Тедеско возглавил сборную Бельгии благодаря работе с красно-белыми.