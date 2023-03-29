Тедеско — о победе над Германией: они не ожидали от нас такой интенсивной игры

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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал победу над командой Германии в товарищеском матче (3:2).
Тедеско — о победе над Германией: они не ожидали от нас такой интенсивной игры
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«Очень довольны. Хотели прессинговать и удивить соперника с первых минут. Думаю, они не ожидали от нас такой интенсивной игры. Мы то и дело находили свободного игрока.

Пока слишком рано делать выводы. Но один вывод всё же напрашивается: если будем играть интенсивно и смело владеть мячом, то, определённо, сможем сделать большие дела», — приводит слова Тедеско RTBF.

В составе бельгийской команды мячи забили Янник Карраско, Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне. У бундестим отличились Никлас Фюллькруг и Серж Гнабри.

Эта победа стала для «красных дьяволов» первой в истории над командой Германии. 

Ранее Зарема Салихова отреагировала на первую в истории сборной Бельгии победу над Германией в товарищеском матче.

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