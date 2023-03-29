Салихова — критикам Тедеско: тем, кто называл его кузнечиком, предлагаю научиться прыгать

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на первую в истории сборной Бельгии победу над Германией в товарищеском матче.

«Всем, кто называл Тедеско кузнечиком, предлагаю научиться прыгать. Может, тоже когда-нибудь Германии три забьют!» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс»

Контракт тренера со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг». С 2019 по 2021 год тренер возглавлял «Спартак».

25 марта стало известно, что Салихова предлагала президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову назначить Тедеско наставником сборной России по футболу. 

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что Тедеско возглавил сборную Бельгии благодаря работе с красно-белыми.

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