Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в компенсированное время матча РПЛ с «Ростовом»

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Московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в компенсированное время матча РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Валерия Карпина забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4).

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Карпин после окончания матча получил красную карточку. 

Ранее сообщалось, что Рыбус может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

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