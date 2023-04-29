Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в компенсированное время матча РПЛ с «Ростовом»

Московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

РИА Новости

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