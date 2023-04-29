Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в компенсированное время матча РПЛ с «Ростовом»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.
В составе команды Валерия Карпина забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4).
«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).
Карпин после окончания матча получил красную карточку.
Ранее сообщалось, что Рыбус может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.