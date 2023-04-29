Зеленов не исключил, что Рыбус может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал понять что тренерский штаб столичного клуба определится с будущим защитника Мацея Рыбуса после окончания чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Зеленов не исключил, что Рыбус может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Рыбус — игрок «Спартака». Что касается его будущего, слухи мы не комментируем. Давайте дождёмся летнего трансферного окна. Детали никаких переговоров мы не комментируем», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

По информации СМИ, Рыбус может покинуть «Спартак» этим летом. 33-летний польский защитник в восьми матчах чемпионата России сезона-2022/23 забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» после 24 туров занимает с 48 очками третье место. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, кто может занять второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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