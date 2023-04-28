Хаджи: ожидаю серьёзной борьбы в матче «Спартак» — «Ростов»

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча красно-белых с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ожидаю серьёзной борьбы между соперниками. Предполагаю, что дома «Спартак» должен победить. Если судья не будет давать необоснованные пенальти на Комличенко, то всё должно быть в порядке», — цитирует Хаджи Rusfootball.

Красно-белые примут ростовскую команду на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом».