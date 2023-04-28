Хаджи: ожидаю серьёзной борьбы в матче «Спартак» — «Ростов»
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«Ожидаю серьёзной борьбы между соперниками. Предполагаю, что дома «Спартак» должен победить. Если судья не будет давать необоснованные пенальти на Комличенко, то всё должно быть в порядке», — цитирует Хаджи Rusfootball.
Красно-белые примут ростовскую команду на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).
Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом».