Динияр Билялетдинов: не уверен, что «Спартак выиграет у «Ростова», даже играя дома

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сыграют с «Ростовом».
Динияр Билялетдинов: не уверен, что «Спартак выиграет у «Ростова», даже играя дома
  • РИА Новости

«Ростов» — команда сбалансированная, без слабых мест. Голов много не ожидаю. Если «Спартак» хочет занять второе место, им нужно побеждать. Я думаю, что будет довольно напряжённая игра. Не уверен, что «Спартак выиграет, даже играя дома», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс»

Красно-белые примут ростовскую команду на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что исход матча между «Спартаком» и «Ростовом» будет зависеть от предпочтений главного арбитра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить