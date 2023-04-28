Динияр Билялетдинов: не уверен, что «Спартак выиграет у «Ростова», даже играя дома
- РИА Новости
«Ростов» — команда сбалансированная, без слабых мест. Голов много не ожидаю. Если «Спартак» хочет занять второе место, им нужно побеждать. Я думаю, что будет довольно напряжённая игра. Не уверен, что «Спартак выиграет, даже играя дома», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Красно-белые примут ростовскую команду на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что исход матча между «Спартаком» и «Ростовом» будет зависеть от предпочтений главного арбитра.