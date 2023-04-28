Мостовой не исключил, что главный арбитр матча «Спартак» — «Ростов» будет «чудить»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что исход матча 25-го тура чемпионата страны по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом» будет зависеть от предпочтений главного арбитра.
Мостовой не исключил, что главный арбитр матча «Спартак» — «Ростов» будет «чудить»
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«Принципиальность этой встречи в том, что судьи до такой степени чудят. В основном под прицелом будут арбитры, потому что они слишком много на себя взяли и слишком много решают. Когда буду смотреть матч, буду следить, за кого судья будет завтра», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

«Спартак» примет «Ростов» на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19.30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о проблемах Алексиса Дуарте.

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