Мостовой не исключил, что главный арбитр матча «Спартак» — «Ростов» будет «чудить»
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«Принципиальность этой встречи в том, что судьи до такой степени чудят. В основном под прицелом будут арбитры, потому что они слишком много на себя взяли и слишком много решают. Когда буду смотреть матч, буду следить, за кого судья будет завтра», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
«Спартак» примет «Ростов» на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19.30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).
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