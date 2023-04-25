Соболев: Дуарте — скромный парень, ему тяжело освоиться

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о проблемах новичка красно-белых, защитника Алексиса Дуарте.

«Дуарте только осваивается. Ему нужно больше времени на адаптацию, он не знает английский, русский футбольный. Он скромный парень, ему в этом плане тяжело освоиться. Он в чужой стране, не знает языка и каждый день он с нами», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста четыре матча за красно-белых и ни одного результативного действия. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).