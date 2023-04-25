Абаскаль: победа над «Краснодаром» может стать для «Спартака» отправной точкой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«То, что помогает команде в сложные моменты, это уверенность, доверие, страсть, решительность и командная работа. Было непросто, у нас много травмированных. Тем не менее мы показали, что команда играет с сердцем, что помогает нам в такие минуты. И эта победа может стать для нас отправной точкой», — цитирует Абаскаля Sport24.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. В составе столичной команды мячи забили Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), Антон Зиньковский (81-я) и Квинси Промес (84-я). У «Краснодара» отличились Джон Кордоба (11-я), Жоау Батчи (58-я) и Эдуард Сперцян (72-я).

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.