Соболев о матче с «Краснодаром»: такая игра в обороне непозволительна

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, победа, такая эмоциональная, это хорошо. Счёт красивый, игра красивая, но такая игра в обороне и не только — это непозволительно. Когда вышли на второй тайм, подзавелись, потому что нельзя так играть дома при своих болельщиках. Это был худший тайм за всю мою карьеру в «Спартаке», и у всех тоже», — цитирует Соболева Sport24.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. В составе столичной команды мячи забили Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), Антон Зиньковский (81-я) и Квинси Промес (84-я). У «Краснодара» отличились Джон Кордоба (11-я), Жоау Батчи (58-я) и Эдуард Сперцян (72-я).

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста, получившего травму в матче со «Спартаком».