Представитель Боржеса: Кади находится в больнице под присмотром врачей

Короткая ссылка
Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста, получившего травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Общался с женой Кади. Она говорит, что сейчас футболист находится в больнице под присмотром врачей. Главное, что он в сознании, но характер его травмы пока неизвестен», — цитирует Алиска Sport24.

По информации «Спорт-Экспресса», у хавбека подозрение на перелом лицевой кости после борьбы за мяч с защитником «Спартака» Георгием Джикией, который вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на жалобу капитана «Краснодара» Матвея Сафонова на то, что фанаты столичного клуба оскорбляли игроков краснодарской команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить