Представитель Боржеса: Кади находится в больнице под присмотром врачей

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста, получившего травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Общался с женой Кади. Она говорит, что сейчас футболист находится в больнице под присмотром врачей. Главное, что он в сознании, но характер его травмы пока неизвестен», — цитирует Алиска Sport24.

По информации «Спорт-Экспресса», у хавбека подозрение на перелом лицевой кости после борьбы за мяч с защитником «Спартака» Георгием Джикией, который вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на жалобу капитана «Краснодара» Матвея Сафонова на то, что фанаты столичного клуба оскорбляли игроков краснодарской команды.