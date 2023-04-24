Мележиков: не слышал, чтобы болельщики «Спартака» оскорбляли футболистов «Краснодара»

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на жалобу капитана «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что фанаты столичного клуба оскорбляли игроков краснодарской команды.
Мележиков: не слышал, чтобы болельщики «Спартака» оскорбляли футболистов «Краснодара»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Не знаю, почему игроки «Краснодара» были недовольны трибунами. Их посылали? Я такого не слышал», — цитирует Мележикова РИА Новости

Капитан гостевой команды заявил, что после матча фанаты красно-белых выкрикивали оскорбительные кричалки, когда игроки «Краснодара» подошли поблагодарить своих болельщиков. 

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее Сафонов призвал наказать болельщиков московского «Спартака» за оскорбления в адрес футболистов.

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