Мележиков: не слышал, чтобы болельщики «Спартака» оскорбляли футболистов «Краснодара»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Не знаю, почему игроки «Краснодара» были недовольны трибунами. Их посылали? Я такого не слышал», — цитирует Мележикова РИА Новости.
Капитан гостевой команды заявил, что после матча фанаты красно-белых выкрикивали оскорбительные кричалки, когда игроки «Краснодара» подошли поблагодарить своих болельщиков.
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.
Ранее Сафонов призвал наказать болельщиков московского «Спартака» за оскорбления в адрес футболистов.