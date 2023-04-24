Капитан «Краснодара» Сафонов призвал наказать болельщиков «Спартака» за оскорбления

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов призвал наказать болельщиков московского «Спартака» за оскорбления в адрес футболистов после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Капитан «Краснодара» Сафонов призвал наказать болельщиков «Спартака» за оскорбления
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы для болельщиков подарили прекрасную игру, она была яркая, захватывающая, её было интересно смотреть. Поэтому я не понимаю, почему такая реакция у болельщиков. За такое надо наказывать. Я такое отношение вижу впервые за всё время, которое играю», — цитирует Сафонова РИА Новости.

Капитан гостевой команды заявил, что после матча фанаты красно-белых выкрикивали оскорбительные кричалки, когда игроки «Краснодара» подошли поблагодарить своих болельщиков. 

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал волевую победу московского клуба над «Краснодаром».

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