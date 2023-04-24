Федун — о победе «Спартака»: у меня все эмоции закончились

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал волевую победу московского клуба над «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун — о победе «Спартака»: у меня все эмоции закончились
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Какие могут быть эмоции после такого матча вообще? У меня все эмоции закончились, ха-ха. Прекрасная игра, нервотрёпка до самого конца. Слава богу, что эта перестрелка закончилась. «Спартаку» помогли замены — Промес и Зиньковский перевернули игру. Класс этих игроков запредельный», — цитирует Федуна Sport24.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. В составе столичной команды мячи забили Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), Антон Зиньковский (81-я) и Квинси Промес (84-я). У «Краснодара» мячи забили Джон Кордоба (11-я), Жоау Батчи (58-я) и Эдуард Сперцян (72-я).

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес во втором тайме был заменён из-за травмы после столкновения с Георгием Джикией. Его место занял Алексей Ионов. 

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее Промес догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна по голам в РПЛ.

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