Кавазашвили: для Карпина обыграть «Спартак» — дело чести
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«Валерий Георгиевич столько раз уже наказывал свой родной «Спартак», что не удивлюсь, если это произойдёт снова. Конечно, для красно-белых сегодняшняя игра важнее с точки зрения турнирной таблицы. Но и для Карпина обыграть столичный клуб — дело чести», — цитирует Анзора Кавазашвили «РБ Спорт».
Он также отметил, что «Ростов» ляжет костьми, чтобы сохранить второе место в турнирной таблице».
Красно-белые примут ростовскую команду на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).
Ранее бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом».