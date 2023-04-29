Кавазашвили: для Карпина обыграть «Спартак» — дело чести

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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча красно-белых с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кавазашвили: для Карпина обыграть «Спартак» — дело чести
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Валерий Георгиевич столько раз уже наказывал свой родной «Спартак», что не удивлюсь, если это произойдёт снова. Конечно, для красно-белых сегодняшняя игра важнее с точки зрения турнирной таблицы. Но и для Карпина обыграть столичный клуб — дело чести», — цитирует Анзора Кавазашвили «РБ Спорт».

Он также отметил, что «Ростов» ляжет костьми, чтобы сохранить второе место в турнирной таблице».

Красно-белые примут ростовскую команду на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. Матч начнётся в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (49) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (58).

Ранее бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом».

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