Балахнин: у Карпина всегда виноваты поле или судья

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что Валерий Карпин слишком эмоционально реагирует на простые игровые моменты.

«Карпин это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут ещё всё на последних секундах произошло, что усугубило реакцию», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Он считает, что наставнику «Ростова» нужно быть сдержаннее.

«Там были толчки, обычные для футбола. Игра переместилась к воротам «Ростова». Назначили угловой — «Спартак» сравнял счёт. Я так понял, были вопросы по добавленному времени», — добавил Балахнин.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью в матче 25-го тура с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Валерия Карпина мяч забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4). Карпин получил красную карточку в концовке матча. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что Карпина удалили в матче со «Спартаком» за демонстративное несогласие с действиями судьи.











