Балахнин: у Карпина всегда виноваты поле или судья

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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что Валерий Карпин слишком эмоционально реагирует на простые игровые моменты.

«Карпин это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут ещё всё на последних секундах произошло, что усугубило реакцию», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Он считает, что наставнику «Ростова» нужно быть сдержаннее.

«Там были толчки, обычные для футбола. Игра переместилась к воротам «Ростова». Назначили угловой — «Спартак» сравнял счёт. Я так понял, были вопросы по добавленному времени», — добавил Балахнин.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью в матче 25-го тура с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Валерия Карпина мяч забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4). Карпин получил красную карточку в концовке матча. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что Карпина удалили в матче со «Спартаком» за демонстративное несогласие с действиями судьи.





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