Последние три покера в РПЛ делали игроки «Зенита»
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Форвард отметился голами на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минутах. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Последние три покера в чемпионате делали игроки «Зенита»: Артём Дзюба в матче с «Тамбовом» (5:1) в 2021 году и Александр Ерохин в игре со «СКА-Хабаровск» (6:0) в 2018-м.
Теперь на счету Малкома 22 гола за пять туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Малком повторил достижение Веретенникова по голам в чемпионате России.