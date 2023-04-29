Последние три покера в РПЛ делали игроки «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком отметился покером в матче 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Форвард отметился голами на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минутах. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Последние три покера в чемпионате делали игроки «Зенита»: Артём Дзюба в матче с «Тамбовом» (5:1) в 2021 году и Александр Ерохин в игре со «СКА-Хабаровск» (6:0) в 2018-м.

Теперь на счету Малкома 22 гола за пять туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Малком повторил достижение Веретенникова по голам в чемпионате России.