Малком повторил достижение Веретенникова по голам в чемпионате России
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Форвард отметился голами на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минутах. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Теперь на счету Малкома 22 гола за пять туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ).
В последний раз в чемпионате России 22 гола за сезон забивал Олег Веретенников из «Ротора» в 1998 году (без учёта сезона-2011/12, когда турнир длился 44 матча).
Ранее сообщалось, что Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ.