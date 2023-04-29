Малком повторил достижение Веретенникова по голам в чемпионате России

Нападающий «Зенита» Малком отметился покером в матче 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Форвард отметился голами на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минутах. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Теперь на счету Малкома 22 гола за пять туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ).

В последний раз в чемпионате России 22 гола за сезон забивал Олег Веретенников из «Ротора» в 1998 году (без учёта сезона-2011/12, когда турнир длился 44 матча).

Ранее сообщалось, что Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ.