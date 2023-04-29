Малком повторил достижение Веретенникова по голам в чемпионате России

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Малком отметился покером в матче 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
Малком повторил достижение Веретенникова по голам в чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Форвард отметился голами на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минутах. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Теперь на счету Малкома 22 гола за пять туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ).

В последний раз в чемпионате России 22 гола за сезон забивал Олег Веретенников из «Ротора» в 1998 году (без учёта сезона-2011/12, когда турнир длился 44 матча).

Ранее сообщалось, что Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить