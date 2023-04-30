Ротенберг: судейство в РПЛ должен возглавить неподкупный человек

Президент «Сочи» Борис Ротенберг считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо произвести кадровые изменения в руководящем составе судейского департамента.

«Судьям надо лучше готовиться. Вроде и зарплаты повысили, всё для них делается. Руководители судей стараются. Но, наверное, таков наш менталитет. Нужен независимый неподкупный человек», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он подчеркнул, что арбитров всё же отстраняют за одинаковые ошибки.

«Даже если повышаешь зарплату, всё равно они где-то что-то... Хотя я за руку никого не ловил и не собираюсь это делать, но само судейство всё показывает», — добавил Ротенберг.

«Сочи» по итогам 25 туров с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче черноморская команда 30 апреля переиграла на своём поле московское «Торпедо» (3:1).

Ранее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС вынесла решения по спорным эпизодам матча 24-го тура чемпионата страны между «Пари НН» и «Крыльями Советов».