ЭСК РФС признала три ошибки Галимова в пользу «Пари НН»

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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по спорным эпизодам матча 24-го тура чемпионата страны между «Пари НН» и «Крыльями Советов».
ЭСК РФС признала три ошибки Галимова в пользу «Пари НН»
  • РИА Новости

По мнению специалистов, главный арбитр игры Роман Галимов допустил три ошибки в пользу нижегородской команды, которые повлияли на итоговый результат, сообщает пресс-служба РФС.

Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» за игру рукой Николая Рассказова. Также ему стоило поставить 11-метровый в ворота «Пари НН» на 42-й минуте после падения в штрафной Владимира Писарского.

В ЭСК считают, что арбитр должен был удалить на 70-й минуте игрока нижегородцев Виктора Александрова.

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» (2:1). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца. 

Генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев подал после игры в отставку. Он занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Андреев дал понять, что Сергей Юран во второй раз обыграл его команду при неоднозначном судействе.

«Пари НН» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья» (25) располагаются на 12-й строчке.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о решении генерального директора самарского клуба Вадима Андреева покинуть свой пост.

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