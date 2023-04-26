ЭСК РФС признала три ошибки Галимова в пользу «Пари НН»
- РИА Новости
По мнению специалистов, главный арбитр игры Роман Галимов допустил три ошибки в пользу нижегородской команды, которые повлияли на итоговый результат, сообщает пресс-служба РФС.
Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» за игру рукой Николая Рассказова. Также ему стоило поставить 11-метровый в ворота «Пари НН» на 42-й минуте после падения в штрафной Владимира Писарского.
В ЭСК считают, что арбитр должен был удалить на 70-й минуте игрока нижегородцев Виктора Александрова.
«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» (2:1). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.
Генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев подал после игры в отставку. Он занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Андреев дал понять, что Сергей Юран во второй раз обыграл его команду при неоднозначном судействе.
«Пари НН» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья» (25) располагаются на 12-й строчке.
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о решении генерального директора самарского клуба Вадима Андреева покинуть свой пост.