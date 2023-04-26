Корниленко об отставке гендиректора «Крыльев»: реакция не безосновательная

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о решении генерального директора самарского клуба Вадима Андреева покинуть свой пост.

«Естественно, после тяжёлых матчей и игры с «Пари НН» с совсем не объективным судейством эмоции взяли верх, и он решил заявить о несправедливом отношении к команде. Считаю, это реакция эмоциональная, но не безосновательная. Вадим Юрьевич защищает интересы клуба», — цитирует Корниленко Metaratings.

Андреев занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года.

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.

Нападающий Владимир Писарский после матча с «Пари НН» предложил отправить арбитров к окулистам.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказался о решении Андреева покинуть свой пост.