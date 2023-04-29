Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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ЦСКА одержал победу над «Ахматом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над «Ахматом» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:1.

Дубль в составе победителей оформил Иван Обляков, отличившись на 3-й и 22-й минутах. Также в компенсированное время Максим Мухин отметился голом.

Единственный мяч за хозяев забил Мохамед Конате (80-я).

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 48 очков. «Ахмат» — пятое (40).

Ранее покер Малкома позволил «Зениту» разгромить «Крылья» в матче РПЛ.

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