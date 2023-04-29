Покер Малкома позволил «Зениту» разгромить «Крылья» в матче РПЛ

«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.

Встреча в Самаре завершилась со счётом 5:1.

Голами в составе победителей отметились Малком, оформивший покер, и Клаудиньо на 19-й, 55-й, 68-й, 74-й и 30-й минутах.

Единственный гол за хозяев забил Сергей Бабкин (9-я). Гленн Бейл получил красную карточку на 41-й минуте игры.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Крылья» — на 12-й позиции (25).

Ранее сообщалось, что Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ.