Покер Малкома позволил «Зениту» разгромить «Крылья» в матче РПЛ
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Встреча в Самаре завершилась со счётом 5:1.
Голами в составе победителей отметились Малком, оформивший покер, и Клаудиньо на 19-й, 55-й, 68-й, 74-й и 30-й минутах.
Единственный гол за хозяев забил Сергей Бабкин (9-я). Гленн Бейл получил красную карточку на 41-й минуте игры.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Крылья» — на 12-й позиции (25).
Ранее сообщалось, что Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ.