Баринов назвал Дзюбу инопланетянином после матча РПЛ с «Химками»

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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что нападающий Артём Дзюба прилетел на Землю с другой планеты.
Баринов назвал Дзюбу инопланетянином после матча РПЛ с «Химками»
  • РИА Новости

«Гол Дзюбы? Красивый гол. Молодец, что забил. Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

По его словам, победа над подмосковной командой была достигнута «за счёт желания и подбора классных игроков».

«Вся команда обеспечила результат. Мы в перерыве говорили о том, что соперник побежит вперёд, что надо забивать второй. Удалось это сделать», — добавил Баринов.

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля.

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.





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