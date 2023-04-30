Баринов назвал Дзюбу инопланетянином после матча РПЛ с «Химками»
- РИА Новости
«Гол Дзюбы? Красивый гол. Молодец, что забил. Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин», — цитирует Баринова «Матч ТВ».
По его словам, победа над подмосковной командой была достигнута «за счёт желания и подбора классных игроков».
«Вся команда обеспечила результат. Мы в перерыве говорили о том, что соперник побежит вперёд, что надо забивать второй. Удалось это сделать», — добавил Баринов.
«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля.
«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.