Галактионов — о дубле Дзюбы в ворота «Химок»: Артём — топ-игрок

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Артёма Дзюбу игроком самого высокого класса.

«Дзюба — топ, с точки зрения атмосферности, человеческих качеств и своего уровня. У нас в команде есть взаимопонимание, все дополняют друг друга, Артём помогает команде, все работают вместе для достижения результата», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля.

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.

Ранее Владимир Федотов заявил, что ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» из-за плохой реализации.









