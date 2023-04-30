Галактионов — о дубле Дзюбы в ворота «Химок»: Артём — топ-игрок

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Артёма Дзюбу игроком самого высокого класса.
Галактионов — о дубле Дзюбы в ворота «Химок»: Артём — топ-игрок
  • РИА Новости

«Дзюба — топ, с точки зрения атмосферности, человеческих качеств и своего уровня. У нас в команде есть взаимопонимание, все дополняют друг друга, Артём помогает команде, все работают вместе для достижения результата», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля.

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.

Ранее Владимир Федотов заявил, что ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» из-за плохой реализации.



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