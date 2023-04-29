Федотов заявил, что ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» из-за плохой реализации

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команда упустила победу в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за плохой реализации.

«Когда не реализуешь столько моментов, к кому можно предъявлять претензии? Только к себе. Вели 1:0, имели предостаточно шансов, должны были распорядиться ими более аккуратно и забить второй мяч. Претензии к недостаточной реализации в наш адрес принимаются», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (22-я минута). У железнодорожников отличился Вильсон Изидор (87).

ЦСКА с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Федотов заявил, что его подопечные провели хороший матч с «Локомотивом».