Федотов считает, что ЦСКА доминировал и в равных составах в игре с «Локомотивом»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что его подопечные провели хороший матч в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Федотов считает, что ЦСКА доминировал и в равных составах в игре с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Хотел бы выделить всю команду — мы доминировали и в равных составах, гол забили в равных составах. Не думаю, что нам надо быть разочарованными», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом тренер подчеркнул, что «Локомотив» —  настоящий достойный соперник.

«Мы отдаём должное сопернику, они сражались до конца. Верили в свой успех. А мы не реализовали моменты. «Локо» не прогнулся, бился из последних сил и рисковал. Да, мы потеряли очки. Но я хотел бы, чтобы команда играла, создавала. К сожалению, она не смогла забить такой важный второй гол», — заключил Федотов.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (22-я минута). У железнодорожников отличился Вильсон Изидор (87-я).

Полузащитник «Локо» Сергей Пиняев в середине первого тайма был заменён из-за травмы. Его место занял защитник Марио Митай (20-я). Албанский футболист за 20 минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

ЦСКА с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (29) располагается на десятой позиции.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что Сергей Пиняев был заменён, поскольку не выдержал стартовой нагрузки в игре с ЦСКА.

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