Галактионов: Пиняев попросил замену, поскольку почувствовал определённый дискомфорт

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что Сергей Пиняев был заменён, поскольку не выдержал стартовой нагрузки в столичном дерби в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Пиняев почувствовал определённый дискомфорт. Он только недавно пропустил игру. Перепроверим его, он парень молодой. Большая нагрузка выпала на него», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

По его словам, замена 18-летнего форварда спутала «Локомотиву» все карты.

«В первые десять минут у него был хороший момент. Попал в штангу. Это повлияло на характер игры», — добавил Галактионов.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (22-я минута). У железнодорожников отличился Вильсон Изидор (87-я).

Полузащитник «Локо» Сергей Пиняев в середине первого тайма был заменён из-за травмы. Его место занял защитник Марио Митай (20-я). Албанский футболист за 20 минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

ЦСКА с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (29) располагается на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.

Ранее Юрий Сёмин назвал Пиняева одним из главных талантов РПЛ.



