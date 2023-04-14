Сёмин назвал Захаряна, Пиняева и Сперцяна главными талантами РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных талантов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин назвал Захаряна, Пиняева и Сперцяна главными талантами РПЛ
  • РИА Новости

«РПЛ богата талантами. В нашей лиге регулярно появляются качественные футболисты, которые дальше идут в европейский футбол. Кварацхелия тому пример. Главными талантами сейчас можно назвать Захаряна, Пиняева и Сперцяна. Им надо брать больше ответственности в своих командах, и пойдёт прогресс ещё лучше», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 19 матчах РПЛ. На счету нападающего столичного «Локомотива» Сергея Пиняева четыре гола и одна голевая передача в 16 встречах. Хавбек «Краснодара» Сперцян провёл 21 игру, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков заявил, что хотел бы забыть время, проведённое в «Спартаке».

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