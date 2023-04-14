Глушенков: всё, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон

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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков заявил, что хотел бы забыть время, проведённое в столичном «Спартаке».
Глушенков: всё, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон
  • РИА Новости

«Мне всегда хочется выиграть у «Спартака», но это не делает его более особенным по сравнению с другими российскими топ-клубами. Это перевёрнутая страница для меня. Иногда даже не хочется про этот клуб разговаривать. Всё, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон», — приводит слова полузащитника Sport24.

22-летний россиянин выступал за красно-белых с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне Глушенков забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Глушенков назвал период в «Спартаке» одним из самых тяжёлых в карьере.

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