Глушенков назвал период в «Спартаке» одним из самых тяжёлых в карьере

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, в какой период карьеры ему приходилось тяжелее всего.

«Время в «Спартаке» — одно из самых тяжёлых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Отпустили в итоге только в «Крылья». Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского», — цитирует Глушенкова Sport24.

Игрок выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. В конце прошлого сезона он перешёл в «Крылья Советов», а уже в декабре подписал контракт с «Локомотивом». Нынешнее соглашение Глушенкова действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Глушенков открыл счёт в матче «Локомотив» — «Зенит».