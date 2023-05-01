Романцев — об РПЛ: не слежу, мне надоел футбол

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Восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев признался, что из-за отсутствия какой-либо интриги перестал следить за развитием ситуации в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Плохо слежу, я остался в XX веке. Мне всё новое кажется не очень хорошим. Мне надоел футбол, я перед каждой игрой соперника отсматривал «от и до», ночами не спал. Посмотрел сотни тысяч матчей, думаю, что всё видел», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Он также дал понять, что не собирается принимать предложения по работе.

«Говорят, что я рано закончил тренерскую карьеру, но ни о чём не жалею», — добавил Романцев.

Петербургский «Зенит» с 61 очком лидирует в чемпионате России. Далее в турнирной таблице расположились «Ростов» (50), «Спартак» (49), ЦСКА (48), «Ахмат» (40).

Романцев выиграл со «Спартаком» восемь чемпионатов России (1992—1994, 1997—2001) и один чемпионат СССР (1989).

Ранее Романцев заявил, что отстранение от международных турниров плохо скажется на развитии отечественного футбола.



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