Романцев: отсутствие команд в еврокубках отбросит российский футбол назад

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Восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев считает, что отстранение от международных турниров плохо скажется на развитии отечественного футбола.
Романцев: отсутствие команд в еврокубках отбросит российский футбол назад
  • РИА Новости

«Участие в еврокубках прибавляет значимости стране, в рейтинге команды поднимаются. Отбросит нас это, отбросит», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что национальная команда должна продолжать проводить учебно-тренировочные сборы и принимать участие в товарищеских матчах.

«Я слышал голоса больших начальников, что сборная сейчас не нужна. Очень нужна, если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют, они этого и добиваются, а мы лапки кверху. Нужно играть, показывать, что мы живы», — добавил экс-тренер сборной России.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ОАЭ ведут переговоры с РФС по организации товарищеского матча с Россией.

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