Романцев: отсутствие команд в еврокубках отбросит российский футбол назад
- РИА Новости
«Участие в еврокубках прибавляет значимости стране, в рейтинге команды поднимаются. Отбросит нас это, отбросит», — цитирует Романцева «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что национальная команда должна продолжать проводить учебно-тренировочные сборы и принимать участие в товарищеских матчах.
«Я слышал голоса больших начальников, что сборная сейчас не нужна. Очень нужна, если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют, они этого и добиваются, а мы лапки кверху. Нужно играть, показывать, что мы живы», — добавил экс-тренер сборной России.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ОАЭ ведут переговоры с РФС по организации товарищеского матча с Россией.