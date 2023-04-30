Романцев: отсутствие команд в еврокубках отбросит российский футбол назад

Восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев считает, что отстранение от международных турниров плохо скажется на развитии отечественного футбола.

«Участие в еврокубках прибавляет значимости стране, в рейтинге команды поднимаются. Отбросит нас это, отбросит», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что национальная команда должна продолжать проводить учебно-тренировочные сборы и принимать участие в товарищеских матчах.

«Я слышал голоса больших начальников, что сборная сейчас не нужна. Очень нужна, если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют, они этого и добиваются, а мы лапки кверху. Нужно играть, показывать, что мы живы», — добавил экс-тренер сборной России.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ОАЭ ведут переговоры с РФС по организации товарищеского матча с Россией.