ОАЭ ведут переговоры с РФС по организации товарищеского матча с Россией
- РИА Новости
«Пока нет обсуждений на эту тему. Мы хотим и дальше вести переговоры об организации матчей между футбольными сборными ОАЭ и России», — цитирует представителя федерации Sport24.
28 и 31 мая юношеская сборная России по футболу проведёт два матча против сверстников из ОАЭ в Дубае. В состав команды войдут игроки 2004 и 2005 годов рождения.
Ранее сообщалось, что представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино в мае.