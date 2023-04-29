ОАЭ ведут переговоры с РФС по организации товарищеского матча с Россией

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В пресс-службе Федерации футбола ОАЭ прокомментировали возможный товарищеский матч с командой России.
ОАЭ ведут переговоры с РФС по организации товарищеского матча с Россией
  • РИА Новости

«Пока нет обсуждений на эту тему. Мы хотим и дальше вести переговоры об организации матчей между футбольными сборными ОАЭ и России», — цитирует представителя федерации Sport24.

28 и 31 мая юношеская сборная России по футболу проведёт два матча против сверстников из ОАЭ в Дубае. В состав команды войдут игроки 2004 и 2005 годов рождения.

Ранее сообщалось, что представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино в мае.

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