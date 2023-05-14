Гончаренко: все уже устали от большого количества игр

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о результате матча 27-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на неё. Но лёгкую победу никто не ждал. По качеству не самая лучшая игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше», — цитирует Гончаренко сайт «Урала».

Матч на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу «Урала».

«Урал» набрал 30 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

Ранее Марцел Личка объяснил, чего не хватило «Оренбургу» в матче с «Уралом».