Личка объяснил, чего не хватило «Оренбургу» для победы над «Уралом» в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, чего не хватило команде в матче 27-го тура РПЛ с «Уралом».

«Не хватило в первом тайме инстинкта убийцы. Выходили неплохо вперёд с мячом, но не было качества.

Проигрываешь 1:2 на 90‑й минуте, обидно», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу «Урала».

«Урал» набрал 30 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

Ранее в «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Лички.