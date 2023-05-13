Личка объяснил, чего не хватило «Оренбургу» для победы над «Уралом» в РПЛ
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«Не хватило в первом тайме инстинкта убийцы. Выходили неплохо вперёд с мячом, но не было качества.
Проигрываешь 1:2 на 90‑й минуте, обидно», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
Матч на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу «Урала».
«Урал» набрал 30 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.
Ранее в «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Лички.