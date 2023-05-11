В «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Лички

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб рассмотрит предложения других команд по главному тренеру Марцелу Личке.

«У нас контракт с Марцелом Личкой до конца следующего сезона. Если по нему будут предложения, будем реагировать на них», — приводит слова Еремякина РИА Новости.

Также он отметил, что надеется, что Личка останется с командой до конца контракта.

Соглашение Лички с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года.

Ранее Личка заявил, что чехи имеют право критиковать его за работу в России.