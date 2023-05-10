Тренер «Оренбурга» Личка заявил, что чехи имеют право критиковать его за работу в России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своём отношении к критике в свой адрес в Чехии за решение остаться работать в России.

«Я свободный человек и работаю там, где хочу, и живу там, где мне комфортно. Но те, кто говорят, что я плохой, потому что работаю в России, имеют на это полное право. Я принимаю это мнение, но думаю иначе. Если мне здесь станет плохо, уеду в Турцию. Мне нравится Стамбул — большой, интересный, красивый город», — приводит слова Марцела Лички «Спорт-Экспресс».

45-летний чех возглавляет «Оренбург» с 28 августа 2020 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги оренбургская команда набрала 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Личка пожаловался на качество российского пива.