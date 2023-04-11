Чешский тренер «Оренбурга» Личка пожаловался на качество российского пива

Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка рассказал, чего ему не хватает в России из чешского города Острава.

«Похож ли Оренбург на Остраву? О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее. Мне не хватает хорошего пива в Оренбурге. Поэтому здесь его не пью. Русское пиво нельзя назвать пивом. Сто процентов», — приводит слова тренера Sport24.

45-летний чех возглавил оренбургскую команду 28 августа 2020 года.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Лички набрали 33 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 22-го тура РПЛ.