Гол Осипенко спас «Ростов» от поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом»
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Брайан Мансилья и Владимир Обухов. У гостей голы на счету форварда Егора Голенкова и защитника Максима Осипенко.
Таким образом, «Оренбург» набрал 33 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 45 очками закрепился на второй строчке.
Ранее петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в 22-м туре РПЛ.