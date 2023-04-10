Гол Осипенко спас «Ростов» от поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом»

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«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Осипенко спас «Ростов» от поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Брайан Мансилья и Владимир Обухов. У гостей голы на счету форварда Егора Голенкова и защитника Максима Осипенко.

Таким образом, «Оренбург» набрал 33 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 45 очками  закрепился на второй строчке.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в 22-м туре РПЛ.

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