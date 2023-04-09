Гол Кассьерры позволил «Зениту» обыграть «Локомотив» в матче РПЛ
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Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.
Голами в составе победителей отметились Вендел и Матео Кассьерра на 40-й и 77-й минутах.
За хозяев единственный мяч забил Максим Глушенков на 26-й минуте.
Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).
Ранее сообщалось, что Кассьерра забил дебютный гол в РПЛ в сезоне-2022/23.