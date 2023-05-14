Защитник «Краснодара» Алонсо заявил, что второй гол «Зенита» был засчитан неверно

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил, что второй гол «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ был засчитан неверно.

«Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе сине-бело-голубых отличились Малком (15-я минута), Матео Кассьерра (96-я). У «быков» мячи забили Михайло Баньяц (51-я), Алексей Ионов (58-я).

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе.