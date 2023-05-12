КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе
- РИА Новости
«На стадионе «Краснодара» у 24 сотрудников ЧОП не было удостоверений. Это расценивается как отсутствие обеспечения безопасности. «Краснодар» оштрафован на 100 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Игра в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Ивича.
«Крылья Советов» доигрывали матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Владимира Писарского (31-я).
«Краснодар» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Крылья» (25) располагаются на 12-й строчке.
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