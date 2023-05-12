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КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать «Краснодар» на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе.
КДК РФС оштрафовал «Краснодар» на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе
  • РИА Новости

«На стадионе «Краснодара» у 24 сотрудников ЧОП не было удостоверений. Это расценивается как отсутствие обеспечения безопасности. «Краснодар» оштрафован на 100 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Ивича.

«Крылья Советов» доигрывали матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Владимира Писарского (31-я).

«Краснодар» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Крылья» (25) располагаются на 12-й строчке.

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