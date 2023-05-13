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«Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно вылетело из РПЛ

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ЦСКА нанёс разгромное поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
«Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно вылетело из РПЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Владимира Федотова.

Мячи забили Фёдор Чалов (пятая и 91-я минуты), Иван Обляков (38-я).

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Чёрно-белые потеряли шансы сохранить место в элитном дивизионе. ЦСКА (54) располагается на второй строчке.

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов (88-я, 92-я) в концовке матча получил за несколько минут две жёлтые карточки подряд и был удалён с поля.

Ранее Владимир Гранат заявил, что не будет жалеть «Торпедо» после вылета из РПЛ.

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