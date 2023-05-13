«Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно вылетело из РПЛ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Владимира Федотова.
Мячи забили Фёдор Чалов (пятая и 91-я минуты), Иван Обляков (38-я).
«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Чёрно-белые потеряли шансы сохранить место в элитном дивизионе. ЦСКА (54) располагается на второй строчке.
Защитник «Торпедо» Артём Самсонов (88-я, 92-я) в концовке матча получил за несколько минут две жёлтые карточки подряд и был удалён с поля.
Ранее Владимир Гранат заявил, что не будет жалеть «Торпедо» после вылета из РПЛ.