Гранат не будет жалеть «Торпедо» после вылета из РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что столичное «Торпедо» справедливо покинет элитный дивизион чемпионата России по футболу по итогам сезона-2022/23.

«Я считаю, что всё по делу. Почему их должно быть жалко? Они сами виноваты. Давно знали, что выйдут в РПЛ, но никак не усилились», — цитирует Граната «Чемпионат».

По его мнению, многие футболисты черно-белых были не готовы к уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не стоит их жалеть, у них было достаточно времени на подготовку и адаптацию. У них было всё, чтобы остаться в РПЛ», — длбавил Гранат.

«Торпедо» по итогам 26 туров с 13 очками занимает 16-е место. Московская команда в 27-м туре 13 мая сыграет в гостях со столичным ЦСКА.

Ранее в «Торпедо» опровергли новость об отстранении тренера Николая Савичева.























