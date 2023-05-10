В «Торпедо» опровергли новость об отстранении тренера Савичева

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал информацию, что специалист столичного клуба Николай Савичев отстранён от тренировок с основной командой.

«Появившаяся в СМИ информация об отстранении Жозепом Клотетом Николая Савичева от работы с командой не соответствует действительности. В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону», — приводит слова Ганичева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Матч ТВ», Савичев был отстранён от работы с основой после игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

По информации источника, тренер отсутствует в расположении московского клуба в Кратове.

В апреле Клотет отстранил от работы с основной командой защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва, а также полузащитника и капитана Равиля Нетфуллина.

После 26 туров РПЛ «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов отреагировал на отстранение ассистента главного тренера автозаводцев Николая Савичева от основной команды.