В «Торпедо» опровергли новость об отстранении тренера Савичева
- РИА Новости
«Появившаяся в СМИ информация об отстранении Жозепом Клотетом Николая Савичева от работы с командой не соответствует действительности. В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону», — приводит слова Ганичева «Спорт-Экспресс».
Как сообщает «Матч ТВ», Савичев был отстранён от работы с основой после игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
По информации источника, тренер отсутствует в расположении московского клуба в Кратове.
В апреле Клотет отстранил от работы с основной командой защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва, а также полузащитника и капитана Равиля Нетфуллина.
После 26 туров РПЛ «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Ранее бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов отреагировал на отстранение ассистента главного тренера автозаводцев Николая Савичева от основной команды.