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В «Торпедо» опровергли новость об отстранении тренера Савичева

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Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал информацию, что специалист столичного клуба Николай Савичев отстранён от тренировок с основной командой.
В «Торпедо» опровергли новость об отстранении тренера Савичева
  • РИА Новости

«Появившаяся в СМИ информация об отстранении Жозепом Клотетом Николая Савичева от работы с командой не соответствует действительности. В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону», — приводит слова Ганичева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Матч ТВ», Савичев был отстранён от работы с основой после игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

По информации источника, тренер отсутствует в расположении московского клуба в Кратове.

В апреле Клотет отстранил от работы с основной командой защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва, а также полузащитника и капитана Равиля Нетфуллина.

После 26 туров РПЛ «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов отреагировал на отстранение ассистента главного тренера автозаводцев Николая Савичева от основной команды.

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